«Фулхэм» — «Челси»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу АПЛ

2 октября состоится матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Челси» в огромном игровом кризисе. Команда попала в настоящее пике и практически не забивает. Эпидемия травм, куча новичков, которые несыгранны, наконец, невезение — всё это лишь малая толика проблем «Челси». Одна победа в шести матчах, да и та над аутсайдером «Лутоном». «Фулхэм» не выглядит неприступным, но это крепкий середняк, который очень опасен на своём поле. Сможет ли «Челси» прервать серию из неудач?

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