Почеттино наконец победит? Регистрируйся и получи фрибет к игре АПЛ «Фулхэм» — «Челси»

2 октября состоится матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Фулхэм» — крепкий середняк АПЛ. На большие высоты не претендует, но и не вылетит. И всегда готов отобрать очки у грандов, если те приезжают в гости не в лучшем состоянии. Сегодня как раз такой случай! «Челси» ужасен, за шесть туров обыграли только беспросветного аутсайдера — «Лутон». Правда, на днях случилась победа в Кубке лиги над «Брайтоном». Может быть, она станет тем самым импульсом, который так нужен команде Маурисио Почеттино?

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