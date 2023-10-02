«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Сибирь».

Ставка: «Трактор» не проиграет и ТМ 5.5 за 2.00.

«Умучив в Астане «Барыс», «Сибирь» приезжает в Челябинск в надежде проделать это же самое с «Трактором». Это будет гораздо труднее, поскольку «Трактор» сам играет в такой мучительно-страдательный хоккей, в котором количество заброшенных шайб упорно стремится к количеству сыгранных матчей. И тут точно не скажешь: мол, тем интереснее будет матч. Не будет он интереснее. Будет взаимовыматывающим, кто кого пересидит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сибирякам, безусловно, надо держать в памяти, что в последнее время они играют с Челябинском крайне неудачно и четыре последних «междусобойчика» они проиграли. Как проиграли семь матчей из последних восьми. То есть «Трактору» известно, где у «Сибири» кнопка, на которую он каждый раз успешно давит.

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В общем, ждём матч на взаимное изнурение, где борьбы на льду будет много, а хоккея мало. Соответственно, и тотал будет кот наплакал, точно ниже 5.5. Предположу, что в результате такого страдания «Трактор» наберёт минимум одно очко. А что может быть максимумом, гадайте сами», — сказал Лебедев.