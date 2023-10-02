«Лада» — «Салават Юлаев»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ 2 октября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» в матче за 1.75.

«На данный момент мы имеем играющую сильно лучше своих возможностей «Ладу» и сильно хуже – «Салават». Это сильно подравнивает шансы соперников, а место проведения матча и вовсе делает их практически одинаковыми. Плюс, конечно, не будем забывать, что обе команды в своих последних матчах забрасывают, мягко говоря, не слишком обильно. И, скорее всего, нас ожидает весьма малорезультативный матч, коих, впрочем, в нынешнем сезоне мы уже увидели вагон и маленькую тележку.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Конечно, «Салават» сильнее, опытнее, забивнее. Конечно, гости должны выигрывать, более того, они должны это делать однозначно, с приличным преимуществом и в основное время. Но для такого результата «Салават» в текущем сезоне ещё не начал соответственно играть, хотя вполне это может. И, скорее всего, ближе к плей-офф так и заиграет. Но не сейчас. Поэтому сейчас нас ждёт грустная и малорезультативная игра с тоталом, не превышающим 5.5. А по итогам этого матча гости всё-таки наберут два очка. Но вполне может так случиться, что основного времени «Салавату» не хватит.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

А «Ладе» не хватит опыта, чтобы перегнуть матч в свою сторону», — сказал Лебедев.