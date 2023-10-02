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«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 2 октября

«Сочи» — СКА: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 2 октября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — СКА.

Ставка: «Сочи» не проиграет и ТБ 5.5 за 5.55.

«После разгромного поражения от ЦСКА сочинцы не стали мотать сопли на кулак, а в следующем же матче разнесли в Нижнем Новгороде сиюминутного лидера всей КХЛ. У нас в этом сезоне вообще с лидерами что-то происходит. Стоит забраться на самый верх турнирной таблицы, как шайбы начинают лететь куда угодно, кроме ворот соперников. Лидер может в три-четыре раза перебрасывать аутсайдера, но в итоге всё равно проигрывает. Такая участь уже постигла последовательно московское «Динамо» и «Магнитку», теперь досталось «Торпедо», а выгодополучателем оказался «Сочи».

Теперь южанам играть со СКА, и раньше в подобных матчах всё было ясно. Но теперь ситуация изменилась, теперь сочинцы в матчах со СКА выпрыгивают из штанов, потому что лучше способа попасть в самую богатую команду КХЛ у нас не существует.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но и СКА теперь совсем не такой, каким был пару недель назад. Команда оклемалась, подобралась и теперь выглядит процентов на 70 своей зарплатной ведомости. Но на льду-то играют не деньги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Суммируя всё вышеизложенное, предполагаю достаточно весёлый матч с тоталом выше 5.5. А по итогам этого матча сочинцы должны в родных стенах набрать минимум одно очко», — сказал Лебедев.

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