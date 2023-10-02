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«Фулхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

«Фулхэм» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Челси».

Ставка: победа «Фулхэма» за 3.75.

«Фулхэм» и «Челси» встретятся в очередном туре АПЛ. Я тут уверен в успехе хозяев поля. «Синие» находятся совсем в плохой форме.

«Челси» пока всё никак не может найти свою игру. В клубе огромное количество игроков, многие из которых ещё и травмированы. Так, например, обороной такого большого клуба руководит ветеран Тьяго Силва. Новички тоже пока привыкают к игре за новую команду.

В итоге за шесть туров в активе «Челси» всего одна победа над «Лутон Таун» (3:0). В остальных встречах подопечные Почеттино теряли очки в матчах с не самыми сложными соперниками – 0:1 от «Ноттингем Форест» и «Астон Виллы», а также 0:0 с «Борнмутом». В таблице клуб опустился до 15-го места.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Фулхэм» на фоне «Челси» выглядит не так плохо – снова борется за место в середине таблицы. Сейчас «дачники» идут на 11-й строчке. Но большинство соперников выше имеют на одну игру больше. Так что команда имеет шанс подняться в таблице.

Англия - Премьер-лига . 7-й тур
02 октября 2023, понедельник. 22:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фулхэм» — крепкий коллектив. Очки он зарабатывал в сложных противостояниях – 2:2 с «Арсеналом», 0:0 с «Кристал Пэлас». Особенно уверенно клуб играет у себя дома. На стадионе соперника «Челси» будет трудно. «Синие» точно не выиграют тут. Я всё-таки рискну и предположу, что команда Почеттино и вовсе проиграет сейчас», — сказал Павлюченко.

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