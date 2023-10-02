«МЮ» — «Галатасарай»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 3 октября

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 1.79.

«Манчестер Юнайтед» примет дома «Галатасарай» во втором туре Лиги чемпионов. Совсем не складывается сезон у «красных дьяволов». Тем не менее, в еврокубке они уже выдали очень сильный матч. Так что я тут не верю в успех турков.

На прошлой неделе «МЮ» провел два матча с «Кристал Пэлас». Сперва он в Кубке лиги уверенно разгромил соперника со счетом 3:0, а затем в АПЛ уступил – 0:1. Для подопечных тен Хага эта неудача в Премьер-лиге стала уже пятой со старта сезона. Да, много травм в коллективе. Посмотрим, что будет, когда все восстановятся, но пока что перспектив в АПЛ у команды почти нет.

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При этом в первом туре Лиги чемпионов «красные дьяволы» выглядели не так плохо. Да, «Бавария» их обыграла, но встреча легко могла завершиться ничьей. Под конец игры раззабивались соперники, пусть и победа все-таки досталась мюнхенцам – 4:3.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Галатасарай» в первом туре ЛЧ сыграл вничью. Соперник у него был не такой тяжёлый – 2:2 с «Копенгагеном». В целом, команда находится в очень приличной форме – ничья с датчанами стала для нее единственной потерей очков за десять встреч. Во всех остальных матчах «Галатасарай» выигрывал, уверенно выступают Икарди и Заа.

Да, «Манчестер Юнайтед» тут будет очень тяжело. Клуб выступает очень нестабильно. А сегодня ему еще и предстоит играть против одной из сильнейших команд Турции, идущей на длинной серии без неудач.

Однако это Лига чемпионов – особенный турнир. Игроки часто совсем по-другому выступают в матчах еврокубка. Так что я склоняюсь к тому, что тен Хаг сможет мотивировать своих подопечных на викторию», — сказал Павлюченко.

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