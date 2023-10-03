«Наполи» — «Реал»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги чемпионов

3 октября состоится матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Наполи» уже не тот, что в начале прошлого сезона. Виктор Осимхен поругался со всеми на свете, Хвича Кварацхелия не так ярок, а Руди Гарсия пока не стал полноценной заменой Лучано Спаллетти. Правда, в последних турах неаполитанцы начали набирать обороты. «Реал» же на выходных поставил на место «Жирону». Старый лис Карло Анчелотти здорово подготовил команду. Но выстоит ли она в Неаполе?

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