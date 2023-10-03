Тен Хаг реабилитируется? Получи фрибет к игре Лиги чемпионов «МЮ» — «Галатасарай»

3 октября состоится матч Лиги чемпионов «МЮ» — «Галатасарай». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

У «Манчестер Юнайтед» ужасный старт. Куча травмированных, проблемы в игре и куча поражений в АПЛ. С поражения начали и Лигу чемпионов, но эта неудача была с проблесками оптимизма: 3:4 в игре с «Баварией». Предстоящий матч — отличный шанс реабилитироваться. «Галатасарай» хоть и обладает россыпью классных игроков, но это в основном стареющие звёзды, да и интенсивность в чемпионате Турции на порядок ниже. Удастся ли манкунианцам набрать три очка?

Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

Реклама, ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НКС» ИНН: 7714707736