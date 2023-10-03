«Урал» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Рубин» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.90.

«5-й тур Фонбет Кубка России начинается матчем в Екатеринбурге. Дневная встреча: «Урал» сыграет против «Рубина». Важный матч для тех и для других, потому что «Урал», хоть и третий сейчас, ещё может занять даже первое место в группе. Это касается и «Рубина»: у него, конечно, на первую строчку математические шансы есть, но их очень мало, вряд ли такое может произойти, но тем не менее «Урал» — третий, «Рубин» — четвёртый, пять очков у «Урала», четыре — у казанцев.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В матче первого круга между этими командами «Урал» проиграл – 1:2. И оба мяча «Рубин» забил после стандартов: тогда отличились центральные защитники.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 15:00 МСК Урал Екатеринбург Не начался Рубин Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Сложный матч для прогноза, потому что «Рубину» надо рисковать, «Рубину» надо обязательно выигрывать, но хотя бы не проиграть, а там, может быть, и в серии пенальти потом взять своё. А поражение практически ставит крест на надеждах «Рубина» продлить своё выступление в Кубке России даже в Пути регионов. Поэтому, мне кажется, футбол должен получиться открытым. «Урал» наконец-то снова почувствовал вкус к забитым мячам, в Ростове-на-Дону сыграл вничью 2:2. Много кипели Гончаренко и Иванов. Но сейчас вот быстро можно переключиться — домашняя игра с хорошей, я думаю, явкой болельщиков, поэтому, мне кажется, здесь футбол должен получиться результативным», — сказал Генич.