«Зенит» — «Балтика»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Балтика» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.96.

«В группе С всё предельно ясно и понятно. Здесь есть явный аутсайдер — это самарские «Крылья Советов». А «Балтика» и «Зенит» разыграют между собой первую строчку в таблице во вторник. После двух поражений подряд «Зенит», конечно, захочет реабилитироваться перед своими болельщиками. Плюс «Зенит» проиграл «Балтике» в очень драматичном и очень нервном матче. Мы помним конфликт Клаудиньо и Лазарева в концовке.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» любит наказывать таких соперников, которые его где-то когда-то огорчили. Не позавидуешь, возможно, «Оренбургу» во втором круге в чемпионате. Посмотрим, как здесь, в Кубке, «Зенит» постарается реабилитироваться.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Балтика Калининград Кто победит в основное время? П1 X П2

«Балтика» девять очков имеет и уже задачу выхода решила. Для калининградцев, конечно, важно сосредоточиться на делах чемпионата, потому что там ситуацию надо выправлять команде Игнашевича. «Зенит», каким бы составом ни вышел, сильнее, мастеровитее, класснее и квалифицированнее. И «Зенит» играет дома, плюс он мотивирован после двух поражений подряд. Мой прогноз — победа «Зенита» с форой (-1,5) за 1.96», — сказал Генич.