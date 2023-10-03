«Локомотив» – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.
Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.
«Лидеры группы В, «Локомотив» и «Ростов», сыграют между собой в Черкизове. «Локомотив» пока 2-й, у него 7 очков, 8 — у «Ростова». Конечно, будет ротация, конечно, какие-то изменения в составах мы ожидаем увидеть. Может быть, у «Ростова» их будет меньше, потому что скамейка не такая глубокая, как у «Локомотива», а у железнодорожников наверняка сыграют те, кто мало играл в последних матчах. Скорее всего, в основе может выйти Сулейманов, могут выйти Сарвели, Жемалетдинов, который отметился победным мячом в игре с «Нижним Новгородом».
«Ростов» — команда веселая, достаточно посмотреть, сколько он пропускает в чемпионате. Да, возвращение Осипенко — это большое подспорье, но проблем в обороне у «Ростова» более чем достаточно.
«Локомотиву» важно в этом матче не уступить и важно сыграть хорошо дома, потому что у себя в Черкизове пока «Локомотив» своих болельщиков чаще огорчает, чем радует. Футбол, я думаю, будет веселый, результативный. «Ростов» от своей схемы не отходит, от своих принципов не отходит, поэтому жду голы.
Думаю, что голы должны быть уже в первом тайме, хотя «Локомотив» тяжело входит в игру, как это было с «Пари НН», добавляет с помощью замен. Посмотрим, как будет на этот раз в кубковой встрече. Мой прогноз — тотал 1-го тайма больше 1 мяча за 1,75», — сказал Генич.