«Локомотив» – «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Ростов» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1 в первом тайме за 1.75.

«Лидеры группы В, «Локомотив» и «Ростов», сыграют между собой в Черкизове. «Локомотив» пока 2-й, у него 7 очков, 8 — у «Ростова». Конечно, будет ротация, конечно, какие-то изменения в составах мы ожидаем увидеть. Может быть, у «Ростова» их будет меньше, потому что скамейка не такая глубокая, как у «Локомотива», а у железнодорожников наверняка сыграют те, кто мало играл в последних матчах. Скорее всего, в основе может выйти Сулейманов, могут выйти Сарвели, Жемалетдинов, который отметился победным мячом в игре с «Нижним Новгородом».

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ростов» — команда веселая, достаточно посмотреть, сколько он пропускает в чемпионате. Да, возвращение Осипенко — это большое подспорье, но проблем в обороне у «Ростова» более чем достаточно.

«Локомотиву» важно в этом матче не уступить и важно сыграть хорошо дома, потому что у себя в Черкизове пока «Локомотив» своих болельщиков чаще огорчает, чем радует. Футбол, я думаю, будет веселый, результативный. «Ростов» от своей схемы не отходит, от своих принципов не отходит, поэтому жду голы.

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 03 октября 2023, вторник. 17:15 МСК Локомотив М Москва Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

Думаю, что голы должны быть уже в первом тайме, хотя «Локомотив» тяжело входит в игру, как это было с «Пари НН», добавляет с помощью замен. Посмотрим, как будет на этот раз в кубковой встрече. Мой прогноз — тотал 1-го тайма больше 1 мяча за 1,75», — сказал Генич.