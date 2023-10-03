«Ланс» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ланс» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.60.

«Ланс» и «Арсенал» встретятся во 2-м туре Лиги чемпионов. Для меня тут фаворит очевиден. Вряд ли французы сумеют даже одно очко с этой игры увезти.

Если бы их встреча проходила в прошлом сезоне, то «Арсеналу» было бы очень тяжело. «Ланс» провёл фантастический сезон, даже был близок к победе в Лиге 1. Но вот сейчас ситуация уже совсем другая. В таблице чемпионата «кроваво-золотые» идут довольно низко. На старте сезона клуб ещё и почти только проигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Впрочем, в последних своих встречах «Ланс» перестал терпеть сплошные неудачи, в том числе сыграл вничью с «Севильей» в 1-м туре Лиги чемпионов – 1:1.

«Арсенал» же проводит очень сильный сезон. В отличие от «Ланса», клуб не ухудшает результаты после прошлого розыгрыша АПЛ. «Канониры» грамотно закупились, и всё сейчас у них хорошо. В последних матчах подопечные Артеты стали часто громить соперников – дважды победили со счётом 4:0, в том числе с ПСВ в 1-м туре ЛЧ.

Да, это будет не самая простая игра для «Арсенала». «Ланс» набирает форму и скоро может составить серьезную конкуренцию противникам. Для «кроваво-золотых» это первый сезон в Лиге чемпионов. Но стоит отметить один факт – «канониры» тоже давно не участвовали в еврокубке. Клуб намерен без особых проблем выйти в плей-офф, что у него, думаю, получится», — сказал Павлюченко.