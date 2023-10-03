«Наполи» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

«Наполи» примет дома «Реал» Мадрид во втором туре Лиги чемпионов. Думаю, мадридцев тут ждёт тяжёлый матч.

«Реал» находится не в самой простой ситуации. Много игроков в лазарете. Впрочем, потихоньку футболисты основы начинают возвращаться, уже играет Винисиус. И тяжёлый период подопечные Анчелотти прошли почти без потерь в очках. Единственная неудача «сливочных» была в дерби неделю назад – 1:3 от «Атлетико». В остальных матчах «Реал» выигрывал, в том числе уверенно обыграл «Жирону», борющуюся сейчас за лидерство в Ла Лиге, – 3:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Наполи» чуть хуже стартовал в этом сезоне, трижды не сумел выиграть, в том числе сыграв вничью с «Дженоа» (2:2) и с «Болоньей» (0:0). В таблице Серии А действующий чемпион немного отстаёт от лидеров. Пока приходит в форму Хвича, есть проблемы у клуба с Осимхеном. Посмотрим, что будет с составом неаполитанцев в будущем.

Да, если судить только по именам, то «Реал» сильнее. Однако клубу приходится тяжело, много травмированных. В первом туре ЛЧ он только на последних минутах вырвал победу с «Унионом» (1:0). А вот «Наполи» смог разобраться с «Брагой» (2:1). Сейчас же я не уверен, что неаполитанцы сумеют победить. Но борьбу «Реалу» они точно навяжут. Жду тут результативной игры», — сказал Мостовой.