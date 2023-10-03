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«Наполи» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Неаполе

«Наполи» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Неаполе
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Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Реал».

Ставка: ТМ 3 за 1.75.

«Обе команды в прошлом туре одержали победы, правда, «Наполи» сделал это в концовке на выезде против «Браги». «Реал» дожал берлинский «Унион».

«Наполи» сейчас в полном порядке. Команда много забивает. Наконец-то расчехлился Хвича. «Реалу» будет сложно, так как приезд мадридцев для любой команды — это вызов. Сам «Реал» пропустил всего раз в последних четырех матчах. Это было в дерби против «Атлетико», где сливочные получили сразу 3 гола. Но в последнем матче «Реал» поставил на место «Жирону» (3:0). Снова в полном порядке Беллингем.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Очень сложный для прогноза матч, который может качнуться в любую сторону. Хвича постарается терзать свой фланг. Все может качнуться и вверх, и вниз. С такой атакой, как у «Наполи», голы вполне могут быть.

Лига чемпионов . Группа C. 2-й тур
03 октября 2023, вторник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Учитывая, что именно в Лиге чемпионов обе команды мало пропускают, а Анчелотти не склонен к авантюризму, я бы сыграл низ — ТМ (3). «Реал» умеет глушить контроль мяча у соперника, а если «Наполи» перейдет на индивидуальные действия отдельных игроков, то и там гости могут разрушить игру. В общем, мне не кажется, что голов будет много», — сказал Генич.

Время новых звёзд:
«Наполи» — «Реал». Хвича на спаде, Беллингем — на подъёме
«Наполи» — «Реал». Хвича на спаде, Беллингем — на подъёме
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