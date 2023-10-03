«Ак Барс» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и ТБ 4.5 за 1.90.

«Северсталь» у нас команда, безусловно, непредсказуемая, причем во все стороны. Может обыграть кого угодно из верхней части турнирной таблицы, но с равным успехом может и кому угодно из нижней части таблицы влететь. Закономерностей в этих взлетах и падениях нет никаких, но поражений все-таки получается больше, что, в принципе, не страшно. Со своей нынешней динамикой «Северсталь» в плей-офф попадает, просто пока провела меньше матчей, чем другие соперники.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В Казани у «Северстали» дела идут весьма тяжело. В 2021 году череповчанам удалось там победить, но до этого-то было чуть ли не десятилетие сплошных фиаско. Дома еще как-то биться с «Ак Барсом» у череповчан выходит, а вот на выезде… А ведь им как раз сейчас и играть на выезде. И пусть «большие татары» в данный момент находятся отнюдь не в идеальной форме, но «Ак Барс» — это всегда «Ак Барс», а с Билялетдиновым во главе страшнее вдвойне.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому умение «Северстали» поставить любой матч с ног на голову надо в уме держать. Но вот закладываться на него, думается, бесполезно. Но совсем уже загонять череповчан «под плинтус» рука не поднимается. Поэтому прогнозирую достаточно равный матч с тоталом выше 4,5. А по итогам этого матча «Ак Барс» наберет минимум одно очко», — сказал Лебедев.