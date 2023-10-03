«Торпедо» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Авангард».

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.71.

«В концовке легендарного фильма «Офицеры» генерал Трофимов ласково называет своего внука-суворовца раздолбаем. Эта генеральская характеристика как нельзя точно подходит к обоим соперникам предстоящего матча. В меньшей степени, конечно, к нижегородцам, которые честно держались с начала сезона, но с сочинцами их всё-таки унесло. Молодости свойственны резкие порывы, и теперь Игорю Ларионову предстоит снова заколотить все дыры.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что же касается «Авангарда», то у него раздолбайство и вовсе является несущей конструкцией. Вынь её – и команды не станет. Ну, или она возьмёт Кубок Гагарина. Но пока вынуть не получается, поэтому «Авангард» чудит по полной.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2023, вторник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Стало быть, нас ожидает роскошный матч, в котором победит тот, кто меньше наколбасит и начудит. Предположу, что у хозяев победить шансов больше, потому что они в предыдущем матче уже оторвались, тренер им уже вставил раскалённые стержни от земли до неба, поэтому дальше их не понесёт. Поэтому предположу достаточно результативную игру с тоталом выше 5.5, по итогам которой «Торпедо» всё-таки победит. Но не факт, что у нижегородцев это получится в основное время», — сказал Лебедев.