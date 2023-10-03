«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Зальцбург» – «Реал Сосьедад» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.85.

«В Лиге чемпионов 2-й тур, и мы начнём с матча «Реала Сосьедад», команды Арсена Захаряна. Он по-прежнему болеет и в заявку не попадает, но это не мешает «Реалу Сосьедад» играть круто — и по результату, и по качеству.

Это матч группы D, где «Реал Сосьедад» вместе с «Интером», «Бенфикой» и «Ред Булл» будут выяснять, кто же из них пройдёт дальше в весеннюю стадию. «Сосьедад» очень хорошо играл с «Интером», откровенно не повезло в концовке, когда пропустили от Лаутаро, но по качеству «Сосьедад» действительно сейчас выглядит очень убедительно. После ничейного результата с «Интером» была перестрелка с «Хетафе» — выиграли 4:3, а потом были две подряд сухие победы – над «Валенсией» на выезде и, что очень важно, в дерби — 3:0, без шансов для «Атлетика» Бильбао.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сейчас «Реал Сосьедад» на хорошем ходу. Понятно, что «Зальцбург» много забивает у себя в чемпионате. И «Ред Булл» неплохо смотрелся в первой игре с «Бенфикой» на выезде — выиграл со счётом 2:0: удаление у португальцев ну и плюс хорошая реализация помогли «Зальцбургу» в первом тайме добиться хорошего результата.

Здесь, я думаю, против очень организованной команды, даже несмотря на то, что «Ред Булл» играет дома, будет очень сложно. «Сосьедаду» вообще забить непросто. Вот с этой бы задачей «Ред Буллу» справиться. А сам «Сосьедад» впереди обязательно что-то подловит на стандартах или на контратаках. Команда Иманола Альгуасиля умеет это делать.

Я думаю, что «Реал Сосьедад» не проиграет. Просто брать этот вариант не хочется, коэффициент небольшой – 1.5. Я бы рассмотрел этот же вариант через тотал меньше 3.5 за 1.85», — сказал Генич.