«РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов

Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» – «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» с форой (0) за 1.78.

«В России за «Реалом Сосьедад» особое внимание, потому что Захарян перешёл туда, правда, он пока там не играет никакой роли, не говоря уже о выходе в старте.

«Реал Сосьедад» отлично сыграл против «Интера» в 1-м туре, но чуток не хватило сил. «РБ Зальцбург» в этом плане соперник менее классный. У гостей будет возможность играть вперёд, в атаку, так как соперник показывает всё же открытый футбол.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Мне кажется, что лучшей ставкой на этот матч будет победа гостей с форой (0). Не очень верю в поражение в Австрии. «РБ Зальцбург» заслужил уважение своей игрой в последние сезоны, но всё же не до такой степени.

«Реалу Сосьедад» надо набирать очки на выезде, что может серьёзно повлиять на выход из группы, поэтому больше склоняюсь к победе гостей с форой (0)», — сказал Андронов.