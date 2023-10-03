«Интер» — «Бенфика»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика».

Ставка: победа «Интера» за 1.80.

«Интер» и «Бенфика» встретятся во 2-м туре Лиги чемпионов. Для меня тут фаворит очевиден. Думаю, миланцы добьются победы с отрывом в счёте.

На прошлой неделе «Интер» потерпел первое поражение в сезоне – 1:2 от крепкого «Сассуоло». До этого подопечные Индзаги шли на длинной серии побед, что обеспечивало им лидерство в Серии А. Пару дней назад казалось, что миланцы ещё и потеряют очки в игре с «Салернитаной», но всё изменилось на 55-й минуте, когда на поле вышел Лаутаро. В прекрасной форме находится сейчас аргентинец. Он сделал покер и помог команде выиграть со счётом 4:0.

«Бенфика» же стартовала в чемпионате Португалии с поражения. Но вот после этого клуб только выигрывал в лиге. В том числе удалось «орлам» победить «Порту» несколько дней назад – 1:0. В чемпионате Португалии «Бенфика» сейчас борется за лидерство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Несмотря на такие результаты обеих команд, в 1-м туре ЛЧ они потеряли очки. Вообще, их квартет почти можно назвать «смертельным». Помимо них, за выход в плей-офф борются «Зальцбург» и «Реал Сосьедад». «Бенфика» в 1-м туре уступила «Зальцбургу» (0:2), а миланцы сыграли вничью с «Сосьедадом» (1:1).

После неудач в 1-м туре обе команды будут стремиться набрать три очка сейчас. Но я всё же больше верю в победу «Интера». Клуб находится в очень хорошей форме, много забивает Лаутаро. У «Бенфики» нет шансов», — сказал Мостовой.