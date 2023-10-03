ПСВ – «Севилья»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Эйндховене

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ПСВ – «Севилья» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Севилья» и ПСВ сыграют в Эйндховене. Я даже удивлен, почему такой разброс у букмекеров в пользу клуба из Нидерландов. Это группа В. «Севилья» в первом матче сыграла вничью 1:1, а «Арсенал» уверенно переиграл Эйндховен со счетом – 4:0. Команды играли недавно в 1/16 финала Лиги Европы и обменялись сухими победами. Но та «Севилья» была, конечно, далека от нынешнего образца. Сейчас с Мендилибаром команда неплохо смотрится, даже несмотря на поражение от «Барселоны» — 0:1. Да, «Барса» играла лучше, «Барса» играла интереснее, но несколько хороших моментов у «Севильи» было. Если бы не Доди Лукебакио со своей техникой, как отмечал Леонид Слуцкий, то «Севилья» вполне могла забить на «Монтжуике».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Я думаю, что и здесь у «Севильи» хорошие шансы против Эйндховена будут. Сколько бы там ПСВ ни забивал в Эредивизии (в последнем матче забили 3 в ворота «Волендама», до этого 3 – «Гоу Эхед Иглз»,

4 мяча влетели в ворота «Алмере»). В общем, много в чемпионате Эйндховен забивает, но в обороне у команды проблем немало. Это мы видели по игре с «Арсеналом». Вопрос севильской реализации.

Можно, конечно, поставить на гол Люка де Йонга по правилу бывших. Сейчас он играет за Эйндховен. Мы помним, как он неплохо играл за «Севилью» и выигрывал с ней Лигу Европы. Здесь, мне кажется, обмен забитыми мячами вполне может быть. ПСВ не так надежен в обороне, как многим, может быть, кажется, и «Севилья», может этим воспользоваться. «Обе забьют» за 1,75 — мой прогноз», — сказал Генич.