«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предложил прогноз на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.73.

«Лейпциг» и «Манчестер Сити» сойдутся во 2-м туре Лиги чемпионов. Это будет непростая игра для «горожан», особенно после нескольких поражений. Но всё равно я больше верю в успех команды Гвардиолы.

«Манчестер Сити» неожиданно забуксовал в Англии. Всё шло хорошо у обладателя требла прошлого сезона, сплошные победы. Но сначала в Кубке лиги «горожане» уступили «Ньюкаслу» (0:1). Казалось, что это просто исключение из правил и сейчас в АПЛ команда снова уверенно победит. Но и там «Сити» проиграл – 1:2 с «Вулверхэмптоном». Так что будет интересно посмотреть на то, с каким настроем подопечные Гвардиолы сейчас будут играть.

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«Лейпциг» тоже прервал на прошлых выходных свою серию побед. Однако клуб не проиграл, а поделил очки с «Баварией». Более того, «РБ» был близок к победе, уверенно начал. Только во второй половине их встречи мюнхенцы сумели отыграться. До этого «Лейпциг» почти только выигрывал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В прошлом туре ЛЧ «РБ» без проблем справился с «Янг Бойз» (3:1). А «Ман Сити» с таким же счётом обыграл «Црвену Звезду». Сейчас же я всё-таки поверю в успех англичан. Несколько поражений в домашних турнирах только сильнее мотивируют коллектив. Почти все основные игроки в строю и будут готовы обыграть «Лейпциг», — сказал Павлюченко.

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