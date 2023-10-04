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«Динамо» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России

«Динамо» — «Спартак»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Кубка России
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4 октября состоится матч Кубка России «Динамо» — «Спартак». Начало — в 16:45 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Спартак» провёл несуразный матч в Самаре. Уйдёт ли команда в пике или сможет перебороть себя и добиться успеха в Кубке? В первом круге группового этапа красно-белые разгромили своего соперника со счётом 4:1, забив четыре гола за 20 минут. Динамовцы точно горят желанием взять реванш. Как завершится игра?

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