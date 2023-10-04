Очередная победа Гвардиолы? Получи фрибет к игре Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Ман Сити»

4 октября состоится матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Манчестер Сити» на выходных сенсационно уступил «Вулверхэмптону» в АПЛ. Неожиданная и неприятная осечка для команды Пепа Гвардиолы. Конечно, выездная игра с «Лейпцигом» — хорошая возможность реабилитироваться. Немецкий клуб очень хорош на старте сезона, но календарь сыграл с этой командой злую шутку. На выходных «РБ Лейпциг» бился с «Баварией», а уже спустя три дня — матч с действующим победителем Лиги чемпионов. Хватит ли у немцев сил?

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