«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Ахмат» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.75.

«Крылья Советов» дома в Самаре сыграют с «Ахматом». Это последние две команды в группе С. «Ахмат» — третий, «Крылья» — четвёртые. Победа «Крыльев» на выезде над «Балтикой» была очень важной, она дает ещё шанс самарцам побороться за выход из группы. Но «Крылья» очень много эмоций оставили в игре со «Спартаком», как кажется, и собрать эти эмоции на кубковую игру будет максимально сложно. Вот это переключение может создать определённые проблемы для команды Игоря Осинькина. Когда такой выхлоп эмоциональный происходит, на следующий матч собраться с силами очень сложно.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ахмат» обладает хорошей игрой, поставленной, хорошей скамейкой в целом и правильным отношением. Я думаю, что как раз у Ромащенко после ничьей с «Динамо» в чемпионате особых проблем с настроем на кубковый матч не будет. И «Ахмат» прекрасно понимает, что если он в этой игре не проиграет, то, скорее всего, гарантирует себе выход в следующий раунд. В последнем туре у «Ахмата» ещё будет «Балтика», пусть и выездная игра.

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 04 октября 2023, среда. 12:30 МСК Крылья Советов Самара Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Я думаю, что у «Ахмата» есть ресурсы и возможности в этом матче устоять и не проиграть в Самаре, учитывая, что «Крылья» очень много эмоций оставили в чемпионате в матче со «Спартаком». Поэтому мой прогноз — «Ахмат» не проиграет» за 1.75», — сказал Генич.