«Факел» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч группового раунда Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – ЦСКА в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

«Ни «Факел», ни ЦСКА ещё не обеспечили себе выход в плей-офф, но и не потеряли шансы. Воронежцы пока последние, но если победят, то опередят армейцев. ЦСКА в случае поражения вообще может оказаться на последнем месте перед заключительной встречей с «Оренбургом». Вроде бы и у тех и у других мотивация, но мне кажется, что чемпионат важнее для этих команд, тем более у ЦСКА ситуация пока ещё не критичная. У армейцев впереди дерби со «Спартаком», а «Факелу» ехать в Москву на игру с «Динамо».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Здесь ЦСКА точно сыграет от соперника, будет ротация. Москвичи посмотрят, что предложит «Факел», сами сыграют на контратаках. Результативный матч в Кубке России для ЦСКА огромная редкость. «Факелу» вряд ли хватит класса, чтобы быстро вскрыть оборону соперника. А если забьёт, то окопается у своих ворот.

В общем, при любых раскладах не понимаю, как тут команды забьют больше двух мячей. Не забываем про воронежское поле, на которое почти все жалуются. Созидать на нём сложнее, чем разрушать», — сказал Титов.