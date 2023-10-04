«Факел» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Воронеже

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – ЦСКА в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: 2–3 гола в матче за 1.99.

«Факел» сыграет против ЦСКА в Воронеже. Наконец-то «Факел» начал забивать при Ташуеве, наконец-то начал выигрывать. А до этого у «Факела» была победа над ЦСКА в Кубке – 2:0, ещё с Вадимом Евсеевым, с правильной тактикой. Там ЦСКА свои моменты не реализовал, а «Факел» здорово соперника наказал в контригре.

Здесь ответная встреча. Но ЦСКА своё уже добрал в Кубке, семь очков у армейцев. Пока ЦСКА уступает только «Оренбургу» в этой группе. А у «Факела» есть неплохие шансы обойти «Сочи» в турнирной таблице и дальше продолжить движение в Кубке России. Надо ли это воронежцам — это большой вопрос, потому что, когда был ещё Евсеев, он говорил, что приоритет — чемпионат, а Кубок — это возможность дать поиграть тем, кто мало играет в чемпионате.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Сложный матч для прогноза, учитывая, что ЦСКА наконец-то сыграл «на ноль» в чемпионате. И в Воронеже качество газона оставляет желать лучшего. Если «Факел» сыграет эмоционально, ЦСКА, не обладающий большой скамейкой, может и не сдюжить в данной ситуации, плюс турнирное положение у армейцев более чем спокойное. Ещё впереди будет домашний матч с тем же «Оренбургом». Сложный матч. Не забываем, что у ЦСКА впереди дерби со «Спартаком» в чемпионате.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 14:30 МСК Факел Воронеж Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы взял вариант «тотал 2-3 гола» в этой встрече. ЦСКА не должен много пропустить, а «Факел» не должен много забить. Ну и сам ЦСКА тоже вряд ли много в этом матче забьёт. Такая игра, что не напрашивается «верх», да и не напрашивается уж такой битый, глухой «низ». Поэтому, я думаю, что «2-3 гола в матче» за 1.99 пойдёт», — сказал Генич.