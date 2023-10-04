«Динамо» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Кубка России

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 3.30.

«После того как «Спартак» проиграл в Самаре 0:4, я думаю, что Абаскаль должен какие-то выводы сделать и команда должна по-другому выглядеть. Поражение, конечно, очень болезненное было, но в Кубке команда играет совсем-совсем по-другому и другим составом.

Удивительное было поражение в Самаре, потому что у «Спартака» был недельный цикл и команда должна была подойти к этому матчу во всеоружии, но мы видели, что случилось. Тем не менее давайте пройдёмся по запасным игрокам «Спартака» в Самаре. Линия обороны слева направо — Рябчук, Джикия, Чернов, справа Маслов. Три центральных полузащитника — Литвинов, Умяров, Пруцев. Слева в атаке Зиньковский, Игнатов справа. Думаю, что в этом матче с «Динамо» в центре нападения вместо травмированного Мелёшина будет Соболев, который пропускает игру с ЦСКА на выходных. Это я к тому, что практически равнозначные футболисты, всем есть что доказывать. Мы помним домашний матч «Спартака» с «Динамо», где уже в первые 25 минут были забиты четыре гола. Я думаю, что здесь, несмотря на то что «Спартак» уже обеспечил себе первое место, он будет играть на победу, потому что всем этим амбициозным футболистам есть что доказывать. Поэтому я даже не знаю, какой состав сильнее — тот, который играл в Самаре, или тот, который я вам сейчас назвал.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Что касается динамовцев, то им нужно бороться за то, чтобы продолжить борьбу в Кубке. У них и «Краснодара» по пять очков, поэтому каждой команде хочется занять второе место в группе, чтобы играть в Пути РПЛ весной. Думаю, что и «Динамо», и «Краснодар» ставят максимальные задачи в Кубке России. У «Динамо» просто нет такого разнообразия футболистов, которое есть у «Спартака». Тем не менее задачу нужно решать, поэтому слишком уж большую ротацию Личка не сделает, он её сделать просто не сможет.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 16:45 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Исходя из этого, сделаю следующие прогнозы. Безусловно, «Спартак» начнёт очень резво, очень мощно, так как футболистам есть что доказывать. Думаю, что «Спартак» продолжит тенденцию забивать много голов, но динамовцы, учитывая, что им тоже эти очки нужны, тоже, я думаю, в обороне отсиживаться не будут и как минимум на гол наиграют. Как вы догадались, я думаю, что будет «верховой» матч, для этого есть абсолютно все предпосылки. Этот матч будет больше похож на игру в Кубке, нежели на недавнюю игру в чемпионате, которая закончилась 1:0. Итак, мой прогноз на эту игру – победа «Спартака», — сказал Мор.