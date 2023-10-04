«Динамо» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на дерби в Кубке России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.18.

«Турнирное значение матч имеет только для динамовцев, но не поверю, что «Спартак» после Самары будет не настроен на эту игру, тем более на дерби. Мы уже видели и поняли, что «второй» состав «Спартака», который Абаскаль выпускает на кубковые встречи, играет в более интересный и качественный футбол, чем та основа, которая мучится в чемпионате. Тем более сейчас Соболев снова сыграет, потому что он дисквалифицирован на игру с ЦСКА, а «Динамо» он регулярно забивает.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Динамовцам нужно выигрывать, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. По игре они неплохо выглядели и в прошлом матче со «Спартаком», и в Грозном. Но реализация очень сильно подводит. Если в дерби спасал Максименко, то против «Ахмата» столько мазали из выгодных позиций, на несколько игр хватило бы. А создавать моменты динамовцы могут в любом своём составе.

Поэтому я жду голов от этого матча – тотал больше 3.5. 3:2, 3:3 – вот даже что-то такое может снова случиться. 1:0 в недавнем дерби – это стечение обстоятельств, исключение», — сказал Титов.