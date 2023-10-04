«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Пути РПЛ Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Спартак» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.30.

«Главная игра, центральная игра тура в Кубке России — это, конечно же, дерби «Динамо» — «Спартак». Это группа D. «Спартак» уже обеспечил себе первое место в этой группе. «Спартак» — единственная команда, которая в турнире идёт без потерь (четыре игры — четыре победы, 14 мячей «Спартак» забил). Играет лихо, разнообразно. Играет, так скажем, вторым составом, который получает от футбола удовольствие. И мы помним, какое удовольствие «Спартак» доставил себе и своим болельщикам в матче с «Динамо» на «Открытие Арене», когда четыре мяча забил в первые 20–25 минут. Потом была двойная замена от Лички и чуть «Динамо» игру перевернуло, но забили только один мяч, отличился Нгамалё.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Динамо» равное количество очков с «Краснодаром» — по пять. И, конечно, «Динамо» важно понимать и знать, как сыграет «Пари НН» с «Краснодаром» в параллельной встрече. Но в том, что «Динамо» из группы выйдет, практически нет никаких сомнений. Удивительно, что «Динамо» не забило «Спартаку» в матче чемпионата, да и вообще то, что они сыграли «низ». «Спартак» выиграл всего 1:0. Я думаю, что здесь такого повториться не должно.

Соболев сыграет, потому что в чемпионате он пропускает тур и матч с ЦСКА из-за дисквалификации. Опять сыграют те, кто мало играл, — Литвинов, Маслов, Пруцев, Игнатов. В общем, состав будет подкорректирован. У «Динамо» тоже хорошая скамейка, плюс играют дома, будет весело. В этом нет никаких сомнений.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 16:45 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Я бы сыграл «тотал 1-го тайма больше 1.5» и даже, возможно, рассмотрел бы вариант «гол «Динамо» в 1-м тайме». Вариант мне нравится. «Обе забьют в 1-м тайме» за отличный коэффициент — почему бы не похулиганить в матче, где я ожидаю много забитых мячей? Думаю, что не только я ожидаю много забитых мячей», — сказал Генич.