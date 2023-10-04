«Сочи» — «Оренбург»: ставка Егора Титова на игру Кубка России 4 октября

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» – «Оренбург» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.65.

«Сочи» выглядит каким-то потерянным в последнее время. При Хохлове такая безнадёга не ощущалась, были неплохие матчи. Сейчас всё очень печально. Против «Факела» вообще толком никаких шансов не было у южан. Воронежцы сразу захватили инициативу, а дальше получили шанс на пенальти. Повели, и «Сочи» только в конце первого тайма сумел создать какую-то суматоху в чужой штрафной. Там были какие-то полумоменты. Во втором тайме «Факел» спокойно довёл матч до победы. В Самаре сценарий был в чём-то схож.

Лучшие прогнозы на сегодня.

В этой группе в Кубке России все команды имеют шансы пройти дальше. «Сочи» пока третий, но отстаёт от «Оренбурга» всего на три очка и опережает «Факел» на одно. «Оренбургу» хватит ничьей, чтобы выйти в весеннюю стадию. И мы видим, в каком порядке команда Деограсии. С «Зенитом» здорово сыграли, отлично сработали в плане реализации. И на таком кураже, думаю, по силам оренбуржцам не проиграть в Сочи, хотя я понимаю, что там будет куча изменений. Но «Сочи» совсем уж плох сейчас, к сожалению. У Точилина не получается встряхнуть команду. Даже что-то одно выделить в игре сочинцев невозможно.

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 04 октября 2023, среда. 15:00 МСК Сочи Сочи Не начался Оренбург Оренбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Так что я здесь ставлю на то, что «Оренбург» не проиграет», — сказал Титов.