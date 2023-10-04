«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на игру группового этапа Кубка России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Пари НН» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Краснодара» и ТМ 4.5 за 1.95.

«Краснодар» сыграет с «Пари НН». «Краснодар» что в Кубке, что в чемпионате практически две одинаковые команды. Он ставит на прагматичность, ставит на тактику, на организацию, на дисциплину. И у «Краснодара» это неплохо получается. Не лучшим образом «Краснодар» начинал кубковый поход — было два поражения подряд, но потом две победы подряд, и «Краснодар» уже рядом. Пять очков у «Краснодара» сейчас в турнирной таблице и третье место.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Краснодар» играет дома с «Пари НН». Ключевой матч для «Краснодара». Выигрывают — и они в плей-офф, не так важно, с какого места. Вопрос только — остаются в Пути РПЛ или отправляются в Путь регионов. Ну, Путь регионов для «Краснодара» не так страшен. Как мы помним, в прошлом сезоне они дошли до Суперфинала. Но здесь надо задачу-минимум решить — постараться обыграть «Пари НН», как это было, например, в первой их игре в Нижнем Новгороде. Всё решил гол Кордобы в концовке, и «Краснодар» выиграл – 1:0.

Фонбет Кубок России . Группа D Фонбет Кубок России . Группа D 04 октября 2023, среда. 17:15 МСК Краснодар Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Сейчас я думаю, что тоже вряд ли получится открытый матч. У «Краснодара» вообще открытые матчи — это редкость, если только с «Динамо» в последней игре Арсена Захаряна. Я думаю, что всё будет чётко, аккуратно, практично, как «Краснодар» умеет — взять мяч под контроль, игру под контроль, свой момент реализовать и надёжно сыграть в обороне. Даже без Сафонова с Агкацевым я думаю, что у «Краснодара» для этого есть все возможные ресурсы. Победа «Краснодара» и тотал меньше 4.5 мяча — мой прогноз на эту встречу», — сказал Генич.