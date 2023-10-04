«Боруссия» Дортмунд — «Милан»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Милан».

Ставка: победа «Боруссии» Дортмунд за 2.44.

«Боруссия» Дортмунд и «Милан» проведут матч в рамках 2-го тура Лиги чемпионов. Я тут больше верю в победу немецкой команды.

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«Боруссия» в очередной раз проводит очень сильный сезон. Да, пару раз в Бундеслиге клуб потерял очки – 2:2 с «Хайденхаймом» и 1:1 с «Бохумом». Но вот в остальных противостояниях дортмундцы только выигрывали. В 1-м туре ЛЧ им выпало играть с одним из фаворитов турнира – с «ПСЖ». «Боруссия» пыталась поймать парижан на контратаках, но тактика Энрике не позволила «ПСЖ» проиграть – 0:2.

У «Милана» схожая с «Боруссией» ситуация в этом сезоне. В большинстве туров чемпионата клуб побеждал. Только один раз миланцы уступили – в дерби «Интеру» (1:5). В других встречах подопечные Пиоли сумели победить «Лацио» (2:0), «Рому» (2:1) и «Торино» (4:1). В 1-м туре ЛЧ у «Милана» была тяжёлая игра с «Ньюкаслом». Переосторожничали соперники и вообще ничего не забили – 0:0.

Я тут больше верю в победу «Боруссии». Недаром клуб в прошлом сезоне почти победил в Бундеслиге. Сейчас чёрно-желтые перед собой тоже ставят высокие цели, состав у них по-прежнему довольно приличный. «Милан» не так стабилен, по моему мнению. Да, в Серии А клуб почти только выигрывает. Однако сейчас у миланцев будет очень тяжёлое испытание», — сказал Мостовой.