«Ньюкасл» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Ньюкасл» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.65.

«Ньюкасл» примет дома «ПСЖ» во 2-м туре ЛЧ. Интересная встреча, хотя кажется, что особой интриги тут нет.

«ПСЖ» проводит очень неровный сезон. Только кажется, что команда вышла на серию побед, как она сразу прерывается. Так, неудачи постигли подопечных Энрике недавно во встречах с «Ниццей» (2:3) и с «Клермоном» (0:0). Последняя ничья особенно удивляет – в этом матче многократный чемпион Франции обязан был легко побеждать. Но в Лиге чемпионов «ПСЖ» стартовал довольно уверенно, обыграл «Боруссию» Дортмунд, не дав ей шанса даже один гол забить – 2:0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Ньюкасл» начал сезон тоже с неудач. Даже шёл клуб на небольшой серии поражений. Однако сейчас ситуация у «сорок» выправилась. Нельзя не отметить важную победу команды Хау над «Манчестер Сити» в Кубке лиги – первое поражение «горожан» в сезоне. До этого «Ньюкасл» ещё и разгромил «Шеффилд» в АПЛ со счётом 8:0. Тем не менее в своей первой за долгое время Лиге чемпионов «сороки» стартовали со сложного матча с «Миланом», в котором они не смогли выиграть (0:0).

Да, «Ньюкасл» сейчас силён, особенно у себя дома. Клуб является тёмной лошадкой Лиги чемпионов. Однако этого всё равно недостаточно для победы над нынешним «ПСЖ». Парижане в последнее время чередуют победы и неудачи. Но в ЛЧ потерять очки они себе не позволят», — сказал Павлюченко.