«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на игру 2-го тура ЛЧ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3 за 2.09.

«Одна из самых ярких пар во 2-м туре — это, конечно же, «Лейпциг» — «Манчестер Сити», лидеры группы G. Мало сомнений, что именно эти две команды выйдут из группы, потому что соперники у них «Црвена Звезда» и «Янг Бойз». «Лейпциг» выиграл на выезде 3:1, «Ман Сити» во втором тайме дожал «Црвену» и тоже выиграл со счётом 3 1. Но «Сити» после той победы как-то совсем форму растерял: два поражения подряд у команды Пепа Гвардиолы — от «Ньюкасла» в Кубке лиги и в чемпионате от «Вулверхэмптона» — 1:2. Это, конечно, не гиперсенсации, но результаты удивительные. «Сити» должен собраться, должен показать всем свои зубы, показать, что это лучшая команда Европы на данный момент.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Лейпциг» к этому стремится. Команды любят в последнее время друг с другом играть. Это было зимой-весной этого года. Мы помним все пента-трики Эрлинга Холанда в домашнем матче. Вообще, дома у себя «Сити» с «Лейпцигом» творит что-то невообразимое — семь забили в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, два года назад в групповом турнире было 6:3 в пользу «Манчестер Сити». Но в Лейпциге результаты не такие голевые: была ничья 1:1 в плей-офф в феврале месяце, а два года назад «РБ Лейпциг» неожиданно «Сити» переиграл – 2:1.

«Лейпциг» сейчас хорошо выглядит, с «Баварией» хороший матч провели — сыграли вничью 2:2. Были близки к победе, но могли и проиграть.

Учитывая, что это 2-й тур, и соперников, которые есть в группе, я думаю, что здесь отсиживаться в обороне нет никакого смысла ни «Лейпцигу», ни «Манчестер Сити». Поэтому, скорее всего, команда Марко Розе сыграет открыто, так же открыто постарается сыграть и «Манчестер Сити». Жду голевой матч – тотал больше 3 мячей», — сказал Генич.