«Динамо» Минск — СКА: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — СКА.

Ставка: победа СКА в матче за 1.63.

«Сочинцы продолжают давать стране угля, и в предыдущем туре они, что называется, не пожалели отца родного, укатав дома СКА. Мотя Мичков, конечно, оторвался на славу, что было вполне себе ожидаемо.

Но Минск сочинцам, безусловно, уступает. Потихонечку пытается выгрести, и с командами со дна турнирной таблицы это в целом получается. Безответных казахов «зубры» съели без замечаний. Позитива в раздевалке к следующему матчу будет побольше – для СКА это минус.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но у армейцев прервалась победная серия. Причём, опять-таки, на ком прервалась? Питерцы, конечно, пару дней будку на цепи по двору потаскают – и это уже минус для «Динамо». В сумме же СКА, конечно, выглядит фаворитом, но не так, чтобы совсем уж однозначным.

Учитывая всё вышеизложенное, предположу достаточно результативный матч с тоталом выше 5.5. По итогам этого матча питерцы всё-таки наберут два очка. Но при этом могут и не уложиться в основное время.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2023, среда. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Если, конечно, «зубры» прыгнут выше головы», — сказал Лебедев.