ЦСКА — «Барыс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Барыс».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1.5) за 1.91.

«Казахстанцы в Минске выглядели совсем блёкло. Даже на фоне «зубров», которые совсем не ЦСКА. Армейцы находятся в другой весовой категории, а для нынешнего «Барыса» так и вовсе как посланцы из другой галактики.

В общем, в предстоящем матче практически всё ясно, и какая-то неясность может возникнуть исключительно из-за недонастроенности хозяев. Но даже в этом случае красно-синие должны взять своими скоростями. Потому что предыдущие матчи в Москве и Минске по этим самым скоростям разнились, как небо и земля. И на фоне летающих армейцев казахстанцы выглядят медленно ползающими.

Лучшие прогнозы на сегодня.

То есть ждать приличных ставок от букмекеров на фаворита не приходится – слишком уж тут всё понятно и предсказуемо. А ставить не на фаворита – это выбрасывать деньги на ветер. Остаётся искать варианты с приличной разницей в счёте, но станут ли армейцы накидывать «Барысу», что называется, полную авоську? То, что могут, сомнению не подлежит, но станут ли?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2023, среда. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Учитывая всё вышенаписанное, конечно же, прогнозирую домашнюю победу ЦСКА в основное время. И с преимуществом в счёте от двух шайб и более», — сказал Лебедев.