«Ливерпуль» — «Юнион»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион Сент-Жиллуа».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.79.

«Ливерпуль» примет дома «Юнион Сент-Жиллуа» во втором туре ЛЕ. Думаю, у бельгийцев на «Энфилде» нет никаких шансов.

Лучшие прогнозы на сегодня.

У «Ливерпуля» на прошлых выходных был тяжелый матч с «Тоттенхэмом». Нельзя сказать, что «красные» проиграли абсолютно по делу, не обошлось и без судейского скандала. Хотя до этого подопечные Клоппа шли на серии побед, состоящей из семи матчей. В том числе, обыгрывал клуб «Ньюкасл» и «Вест Хэм». В АПЛ «мерсисайдцы» борются за первое место сейчас.

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А вот у «Юниона Сент-Жиллуа» сезон в плане результатов складывается не так удачно, как у «Ливерпуля». Клуб уже успел пару раз проиграть и сыграть вничью. Несмотря на это, в чемпионате Бельгии он лидирует. Посмотрим, как скажется старт еврокубков на выступлении «Юниона».

В первом туре ЛЕ бельгийцы не сумели обыграть «Тулузу» (1:1). А вот «Ливерпуль» уверенно обыграл ЛАСК — 3:1. Конечно, «красные» привыкли играть в Лиге чемпионов. Так что сейчас англичане, как минимум, на выход в плей-офф точно настраиваются. «Юнион» вряд ли сможет их тут остановить», — сказал Павлюченко.

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