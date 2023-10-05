«Ливерпуль» — «Юнион»: зарегистрируйся и получи фрибет к матчу Лиги Европы

5 октября состоится матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Ливерпуль» в Лиге Европы — необычная, но, к сожалению для команды Юргена Клоппа, реальная история. На старте мерсисайдцы помучились, но всё же дожали австрийский ЛАСК на выезде — 3:1. Теперь предстоит матч с командой-выскочкой из Бельгии — «Юнионом». В первом туре бельгийцы упустили победу над «Тулузой» (1:1). Что ждёт их на «Энфилде»?

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