Клопп не заметит бельгийцев? Получи фрибет к игре Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион»

5 октября состоится матч Лиги Европы «Ливерпуль» — «Юнион». Начало — в 22:00 мск. Зарегистрируйся в приложении Winline и получи гарантированный фрибет до 10 000 рублей!

«Ливерпуль» на выходных потерпел обиднейшее поражение от «Тоттенхэма» — судьи отменили чистейший гол мерсисайдцев. Под горячую руку попадёт бельгийский «Юнион» — одна из самых интересных команд чемпионатов второго эшелона. Заворожит ли магия «Энфилда» бельгийцев? Выместит ли «Ливерпуль» свою злость в матче еврокубка? Узнаем совсем скоро!

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