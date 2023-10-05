«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

Ставка: «Ак Барс» не проиграет за 1.27.

«Одному мне показалось, что «Ак Барс» на дополнительные нагрузки Зинэтула Хайдарович подсадил? Слишком уж медлительно и неповоротливо выглядели казанцы в предыдущем туре против реактивной «Северстали». Или просто череповчане так забегали, что на их фоне кто угодно будет выглядеть медлительным и неповоротливым?

Лучшие прогнозы на сегодня.

Иными словами, «Ак Барс» почему-то выглядит немного не в себе, тогда как «Авангард» крепит свою оборону и в Нижнем Новгороде доукреплял ее до максимума, ничего не пропустив. А это почти автоматически обещает нам малорезультативный матч в Казани, если, конечно, предыдущие выкладки верны.

Если копать глубже, то «Авангард», конечно, тоже далек от оптимальной формы. Но, в принципе, за быстрыми нижегородцами успевал, пусть и не без доли везения. С теми ресурсами, что сейчас у «ястребов» имеются в наличии, лезть в открытую рубку с «Ак Барсом» смертельно, поэтому омичи в Казани почти наверняка будут «сушить» на льду все живое. А уж как у них это получится, посмотрим.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Итак, прогноз. Крайне малорезультативный матч с тоталом, не превышающим 5,5. По итогам этого матча «Ак Барс» наберет минимум одно очко. Есть большая вероятность ухода матча в овертайм, но на ничью в основное время я ставлю крайне редко, и тут не тот случай», — сказал Лебедев.