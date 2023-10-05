«Сочи» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Северсталь».

Ставка: победа «Сочи» в матче за 1.80.

«Судя по последним результатам обеих команд, в Сочи нас ожидает матч, похожий на кавказскую свадьбу. С зажигательной лезгинкой, перекрытием центральных улиц и стрельбой в воздух. Отсиживаться в обороне никто не станет, и вообще, «тормоза придумали трусы». То есть ждём роскошный хоккейный спектакль, в котором никто не станет жалеть вратарей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Возникает вопрос: кому такое действо больше на руку? А вот тут сразу и не понять. Обе команды сейчас предпочитают именно такую форму, при этом у сочинцев, судя по местонахождению в турнирной таблице, получается лучше. Тут бы череповчанам призадуматься да попробовать что-то где-то «подсушить», а они так умеют?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2023, четверг. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Резюмируя всё вышенаписанное, прогнозирую весёлый матч с ещё более высоким тоталом выше 6.5. По итогам этого матча два очка наберут хозяева. Но команды могут не уложиться в основное время и потребовать «продолжения банкета», — сказал Лебедев.