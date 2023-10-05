«Спортинг» — «Аталанта»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Спортинг» — «Аталанта».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.77.

«Спортинг» и «Аталанта» встретятся друг с другом. Можно бы было подумать, что это игра Лиги чемпионов. Но она проходит в рамках Лиги Европы. Конечно, оба клуба рассчитывают на выход в плей-офф. Тем более что в соперниках по квартету у них «Штурм» и «Ракув».

«Спортинг» в этом сезоне очень хорош. Только в одном матче клуб не выиграл — 1:1 с «Брагой». А так — сплошные победы у лиссабонцев. Наверняка коллектив будет снова вести борьбу за чемпионство в Португалии. Ну и на Лигу Европы у «Спортинга» планы есть, я уверен.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Аталанта» же набирает ход. Прошлый сезон у неё вышел не таким ровным. Но сейчас всё по-другому — в Серии А клуб идёт довольно высоко и снова борется за лидерство. Хотя, в отличие от «Спортинга», выступления бергамасков нельзя назвать безупречными. Помимо многих побед, были у клуба и поражения — от «Фрозиноне» и «Фиорентины». Также на прошлых выходных «Аталанта» в тяжёлом матче поделила очки с «Ювентусом» (0:0).

Думаю, это будет интересная игра. Команды выступают с разной тактикой и философией. Так что сложно сказать, кто точно выиграет. Думаю, голы тут точно будут. Клубы ведут борьбу за выход в плей-офф с первого места. Так что сегодня в обороне никто из соперников сидеть не станет», — сказал Мостовой.