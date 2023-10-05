«Ак Барс» — «Авангард»: ставка Германа Титова на матч КХЛ 5 октября

Известный российский хоккеист и тренер, чемпион мира и призёр Олимпийских игр Герман Титов предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.94.

«Для «Авангарда» изнурительный выезд продолжится матчем в Казани. Омичи прервали четырёхматчевую серию поражений и добились двух побед подряд — над «Куньлунем» в овертайме и «Торпедо». Прямой зависимости с улучшением качества игры они не имеют, зато команда набрала важные очки и улучшила положение в таблице. Против «Ак Барса» омичей ждет очередной тяжёлый матч. 3 октября казанцы неожиданно уступили «Северстали» (1:4). Один гол для мастеровитого нападения «Ак Барса» — неприлично мало. На «Авангард» команда обязана выйти с другим настроем, особенно это касается лидеров: Яшкина, Шипачёва и Радулова.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Против мотивированных казанцев шансы команды Михаила Кравца на успех невелики. Навредить «Ак Барсу» могут только травмы основных вратарей. Из-за повреждений Билялова и Мифтахова команда осталась с молодым голкипером Ахтямовым. Тем не менее «Ак Барс» видится фаворитом, поэтому поставим на победу хозяев в основное время», — сказал Титов.