«Ак Барс» – «Авангард»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Казани

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Ак Барс» – «Авангард».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.30.

«Оба клуба в конце сентября находятся в явном кризисе. У «Ак Барса» три поражения в четырех матчах, много потерь и ошибок в обороне, молчит звездная атака. «Авангард» выглядит еще более разобранным и проблемным. Обоим надо побеждать, и тут фаворитами выглядят казанцы. Гости просто не смогут сыграть от ножа третий матч подряд. После 0:6 от «Динамо» в омском клубе были готовы к серьезным оргвыводам, но команда собралась, выложилась на 150 процентов и добыла две минимальные победы, в Мытищах и в Нижнем. Сил на третий такой подвиг просто не хватит.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Победа «Ак Барса» будет «низовой» — в матче будет заброшено максимум четыре шайбы на двоих. Нападение не блещет ни у тех, ни у других, а для команды Билялетдинова вряд ли будет проблемой засушить атаку «ястребов», у которой всего семь голов в последних пяти встречах», — сказал Плющев.