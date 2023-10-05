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«Фрайбург» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

«Фрайбург» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы
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Известный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги Европы «Фрайбург» — «Вест Хэм».

Ставка: победа «Фрайбурга» с форой (0) за 1.93.

«В общем, наверное, команды, которые будут играть в этом матче, выглядят поавторитетнее, чем их соперники по группе, тем более «Фрайбург» добился успеха уже в Греции, обыграв «Олимпиакос». Ну и вообще, представители Германии и Англии, конечно, более серьезная сила, чем «Олимпиакос» или «Бачка-Топола».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Думаю, что «Фрайбург», конечно, знает, что к домашнему матчу нужно подойти ответственно, понимая прекрасно силу своего соперника, особенно в атаке. «Вест Хэм» достаточно немало забивает, и «Фрайбург» постарается как-то очень дисциплинированно, спокойно этот матч провести.

Лига Европы . Группа A. 2-й тур
05 октября 2023, четверг. 19:45 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сначала думал о тотале, но мне кажется, что это не самый лучший вариант. Мне нравится победа немцев с форой (0) и коэффициентом 1,93 с возможным расходом. Я не думаю, что «Фрайбург» проиграет домашний матч, скорее всего, или минимальную победу одержат, или, может быть, они 1:1 закончат. В общем, как-то так мне это видится», — сказал Андронов.

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