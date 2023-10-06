ЦСКА — СКА: прогноз Максима Лебедева на армейское дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.77.

«У нас на повестке дня армейское дерби, первое в этом сезоне. Надо сказать, что проводится оно весьма вовремя, потому что ещё туров пять назад нам пришлось бы разбираться, кто из них крепче спит и какие сны во время матчей видит. А сейчас уже обе команды бодрячком, обе бегают вовсю, хоть и с разной успешностью. Москвичи уже выиграли четыре из пяти последних матчей, а питерцы – четыре из шести.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Фаворитом предстоящего матча я вижу хозяев. Не потому, что они хозяева, не потому, что они, в отличие от гостей, предыдущий матч выиграли, и даже не потому, что у них в раздевалке два Кубка Гагарина стоят. Просто у ЦСКА тренерский штаб менее нервный. Я бы даже сказал, совсем без нервов, поскольку прекрасно понимает, что в плей-офф всё равно будет, а там уже настоящий хоккей и начнётся. То есть в феврале и ничуть не раньше – и чего раньше времени трепетать? У питерцев нервов больше, потому что у тренерского штаба опыта меньше, и выигрывать с таким бюджетом хочется всегда и везде, а не только в плей-офф, где не особо-то выиграть дадут.

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Ждёт нас битва нервов, и тут преимущество у ЦСКА более чем серьёзное. Поэтому прогнозирую средний по голевой наполняемости матч с тоталом выше 5,5. А два очка в итоге наберёт ЦСКА, даже если для этого соперники будут пробивать друг другу буллиты до утра», — сказал Лебедев.