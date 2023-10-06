«Сибирь» — «Автомобилист»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Автомобилист».

Ставка: «Сибирь» не проиграет за 1.68.

«Как это принято говорить, соперники подошли к отчётному матчу противоположными курсами. Причём строго противоположными. У «Сибири» три поражения в четырёх последних матчах и два последних матча проиграны. У «Автомобилиста» три победы в четырёх матчах и две последние игры выиграны. Правда, последняя победа над «Амуром», для которого это был четвёртый гостевой матч подряд, оставила немало вопросов. Как-то неубедительно «Автомобилист» выглядел на протяжении двух периодов, да и вообще спасся в дополнительной буллитной серии. Есть подозрение, что свердловчане «подсели», точно так же, как и нижегородцы. И предстоящий матч с «Сибирью» должен дать кое-какие разъяснения.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Сибирь» же просто-напросто играет сериями. Между прочим, в предыдущие годы весьма похоже играло нижегородское «Торпедо», когда тренерский штаб команды возглавлял Дэвид Немировски. Была хорошая серия из четырёх побед, до неё была серия из трёх поражений. Сейчас, вполне возможно, игровая синусоида сибиряков вновь ушла вниз, но у «Сибири» идут домашние матчи, поэтому совсем валиться она не должна.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Что она должна сделать с «Автомобилистом»? Мне кажется, что должна набрать минимум одно очко, что, собственно говоря, и является моим прогнозом. И большого тотала я не жду, выше 5.5 он точно не поднимется», — сказал Лебедев.