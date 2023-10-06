«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Магнитогорске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Металлурга» в матче за 1.70.

«В предыдущем туре «Салават» укатал «Трактор» в Челябинске сверхубедительно. Конечно, нельзя сказать, что «Магнитка» во втором матче с «Нефтехимиком» выглядела неубедительно, но там шансы у «маленьких татар» сохранялись, в общем-то, до самого конца. А в челябинском матче после первой шайбы юлаевцев всё стало предельно ясно. Если собрать воедино эти два матча, то из всех элементов обоих победителей защитная линия уфимцев в настоящий момент выглядит самым сильным звеном.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Но у «Магнитки», конечно, есть Разин, которого во всей тренерской красе мы в КХЛ по большому счёту ещё не видели. Были мощные моменты у «Северстали», но теперь в его распоряжении команда, во-первых, куда более мощного уровня. А во-вторых, родная, что весьма немаловажно. И есть большое подозрение, что главный тренер «Металлурга» сумеет найти для «Салавата» болт с правой резьбой. Хотя вроде бы никаких внешних предпосылок для этого нет.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Поэтому, даже с учётом блестящей защитной линии Уфы, я в предстоящем матче буду делать ставку на «Магнитку». Только потому, что у неё есть Разин, а у «Салавата» нет. Матч будет упорным, тяжёлым и малорезультативным, как, в принципе, эти коллективы и играют между собой в последнее время. Думаю, тотал не превысит 5.5, а два очка по итогам матча наберут хозяева. Но совсем не факт, что они справятся в основное время», — сказал Лебедев.