«Динамо» Минск — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.15.

«Динамовцы тихой сапой, не ставя никого в известность, вернулись в зону плей-офф Западной конференции и начинают там обустраиваться. Возвращению поспособствовали три победы в четырех последних матчах – результат серьезный, но, боюсь, против «Локомотива» его не хватит даже дома.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Дома «зубры» набирают чуть больше 64 процентов очков, что говорит о том, что минская команда весьма себе домашняя. Но «Локомотив» на выезде вообще не потерял ни одного очка, у него 100-процентный результат, и он полностью соответствует тому, что мы видим. А мы видим, что в гостях ярославцы играют более собранно, чем дома, и вообще исключают из своей игры всякий риск. Смотреть на это болельщикам тяжело, но результат-то запредельный, и ярославские фанаты ради такого дела, конечно же, готовы мучиться.

Мой прогноз, который я уже начал чуть выше: Минск с Ярославлем не справится. Причем не справится, скорее всего, в основное время. Все, что нужно, «Локомотив» «подсушит», чтобы больше не выросло. Матч будет тяжелым для просмотра, но не безрезультатным. Минчанам придется играть первым номером, и железнодорожники их поймают. А потом придется раскрываться – и их поймают снова. В итоге мы получим тотал не выше 6,5, и шестую подряд победу «Локомотива», одержанную в основное время», — сказал Лебедев.